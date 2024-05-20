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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН ТОЛЕРАН ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОНЦіни в аптеках

АВЕН ТОЛЕРАН ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Запоріжжя (764395) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
389,19
Економія: -19,59 грн
369,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
422,22
Економія: -26,22 грн
396,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
411,76
Економія: -15,76 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
419,05
Економія: -23,05 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
414,10
Економія: -18,10 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
514,11
Економія: -81,97 грн
432,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
515,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
510,00
Економія: -56,58 грн
453,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
520,15
Економія: -58,81 грн
461,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
526,19
Економія: -47,52 грн
478,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
482,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
411,01
Економія: -15,01 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
484,36
Економія: -43,61 грн
440,75 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
512,67
Економія: -35,98 грн
476,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
517,47
Економія: -40,78 грн
476,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
415,72
Економія: -19,72 грн
396,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
514,80
Економія: -15,44 грн
499,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
417,07
Економія: -21,07 грн
396,00 грн