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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН ТОЛЕРАН ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОНЦіни в аптеках

АВЕН ТОЛЕРАН ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Одеса (764395) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
414,18
Економія: -18,18 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
415,52
Економія: -19,52 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
413,86
Економія: -17,86 грн
396,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
382,32 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
408,83
Економія: -12,83 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
415,25
Економія: -19,25 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
408,87
Економія: -12,87 грн
396,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
411,48
Економія: -15,48 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
392,29
Економія: -22,69 грн
369,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
415,36
Економія: -19,36 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
415,05
Економія: -19,05 грн
396,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
514,80
Економія: -15,44 грн
499,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
432,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
419,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
480,50
Економія: -14,42 грн
466,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
480,50
Економія: -14,42 грн
466,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
390,59
Економія: -20,99 грн
369,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
514,80
Економія: -15,44 грн
499,36 грн