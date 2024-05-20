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Алтея сироп класичний флакон 200 мл тм Solution Pharm, №1 - Запоріжжя (888451) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
124,24 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (4)
124,12 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
122,82 грн
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
123,11 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (3)
123,38 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
123,03 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (4)
124,38 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
123,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
124,07 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
123,91 грн
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (3)
123,17 грн
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (3)
123,07 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
122,92 грн
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
123,35 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
124,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2)
122,74 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
123,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
123,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
123,32 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (3)
122,87 грн