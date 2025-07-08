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Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek (Sterile intrauterine contraceptive device Cu 375 Sleek)
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek (Sterile intrauterine contraceptive device Cu 375 Sleek)
Одеса
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Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
562.7 км
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek №1
Pregna International
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
570.8 км
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek №1
Pregna International
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
572.3 км
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek №1
Pregna International
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