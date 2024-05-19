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Sunlife Kamillen-konzentrat для догляду за шкірою, волоссям та порожниною рота флакон 100 мл, №1 - Харків (881001) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
194,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (7)
193,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
193,85 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
Всього: упаковка (1)
194,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (1)
195,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
Всього: упаковка (1)
192,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В
Всього: упаковка (1)
193,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківшарівка, , 10
Всього: упаковка (2)
193,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Всього: упаковка (2)
194,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краматорськ, вул. Стуса Василя, 49
Всього: упаковка (2)
194,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Соборна, 44
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Машинобудівників, 58
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Космонавтів, 51-Г
Всього: упаковка (2)
193,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Всього: упаковка (2)
193,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Всього: упаковка (1)
194,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
194,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирноград, м-н Західний, 46
Всього: упаковка (1)
193,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новогродівка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (1)
193,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
193,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
193,56 грн