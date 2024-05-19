Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейRilastil Hydrotenseur крем антивіковий для зони навколо очейЦіни в аптеках

Rilastil Hydrotenseur крем антивіковий для зони навколо очей 15 мл - Львів (869114) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
906,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
948,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
841,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1142,62 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (2)
948,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (1)
948,80 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
841,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
948,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
841,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
809,28 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
841,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Всього: упаковка (1)
857,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
971,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
1139,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1144,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1139,06 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
900,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1142,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1152,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1151,30 грн