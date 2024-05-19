Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаRilastil Hydrotenseur LF крем антивіковий інтенсивнийЦіни в аптеках

Rilastil Hydrotenseur LF крем антивіковий інтенсивний 50 мл - Харків (869107) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1462,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1462,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
1462,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
1462,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом