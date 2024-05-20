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Rilastil Progression HD антивіковий крем для зони навколо очей 15 мл - Запоріжжя (869142) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
1025,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
1023,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
1016,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
1021,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1024,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
1025,70 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1021,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1030,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1019,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
1026,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1019,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
1030,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
1021,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1019,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
1026,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
1029,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
977,50 грн