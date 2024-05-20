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Sunlife Laktase 6000 Minitabletten таблетки, №100 - Запоріжжя (881000) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
293,39 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
291,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
291,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
292,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
291,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
292,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (4)
294,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
292,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
294,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
291,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
294,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
293,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
295,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (3)
292,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
292,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
291,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
291,25 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
291,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
292,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
294,29 грн