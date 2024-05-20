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Sebomax HR шампунь проти випадання волосся флакон 200 мл - Запоріжжя (884525) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
635,91
Економія: -20,91 грн
615,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
647,60
Економія: -32,60 грн
615,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
648,46
Економія: -120,17 грн
528,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
642,37
Економія: -76,57 грн
565,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
657,74
Економія: -42,74 грн
615,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
646,73
Економія: -31,73 грн
615,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
648,45
Економія: -92,03 грн
556,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
645,50
Економія: -72,32 грн
573,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
640,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
652,21
Економія: -37,21 грн
615,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
638,62
Економія: -40,84 грн
597,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
640,71
Економія: -25,71 грн
615,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
656,94
Економія: -41,94 грн
615,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
643,11
Економія: -42,60 грн
600,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
641,37
Економія: -43,35 грн
598,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
640,93
Економія: -54,08 грн
586,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
638,86
Економія: -23,86 грн
615,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
663,10
Економія: -79,37 грн
583,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
660,06
Економія: -76,33 грн
583,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
645,57
Економія: -30,57 грн
615,00 грн