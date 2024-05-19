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Sebomax HR шампунь проти випадання волосся флакон 200 мл - Львів (884525) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
657,13
Економія: -67,96 грн
589,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
614,99 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
622,22
Економія: -29,80 грн
592,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
643,47
Економія: -75,21 грн
568,26 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
594,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
650,42
Економія: -71,70 грн
578,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
595,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
643,17
Економія: -54,00 грн
589,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
600,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
599,17 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
662,61
Економія: -88,81 грн
573,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
601,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
615,00 грн