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Rilastil Micro флюїд антивіковий зволожуючий проти перших зморшок 50 мл - Харків (869344) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
770,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
671,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
770,56 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
862,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
862,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
711,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (3)
885,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
862,60
Економія: -25,88 грн
836,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
885,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
862,60
Економія: -25,88 грн
836,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
862,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
697,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (3)
885,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
885,50 грн