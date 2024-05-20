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Аква Солін Сільвер спрей назальний 15 мл - Запоріжжя (884759) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
165,44
Економія: -10,23 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
168,43
Економія: -13,22 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
164,86
Економія: -9,65 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
167,68
Економія: -12,47 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
165,66
Економія: -10,45 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (8)
168,48
Економія: -13,27 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
167,86
Економія: -12,65 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
168,70
Економія: -13,49 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (3)
168,75
Економія: -13,54 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
166,08
Економія: -10,87 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (4)
167,31
Економія: -12,10 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (4)
167,12
Економія: -11,91 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
164,99
Економія: -9,78 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
166,00
Економія: -10,79 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
171,12
Економія: -15,91 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
169,12
Економія: -13,91 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
164,85
Економія: -9,64 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
171,02
Економія: -15,81 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (3)
167,58
Економія: -12,37 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (3)
170,58
Економія: -15,37 грн
155,21 грн