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Аква Солін Кидс спрей назальний 20 мл - Запоріжжя (881480) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (15)
83,16
Економія: -6,53 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (48)
81,40
Економія: -4,77 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
82,79
Економія: -6,16 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
81,80
Економія: -5,17 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (13)
82,88
Економія: -6,25 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (9)
83,30
Економія: -6,67 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (45)
83,32
Економія: -6,69 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (11)
82,00
Економія: -5,37 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
82,61
Економія: -5,98 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (15)
82,52
Економія: -5,89 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
81,46
Економія: -4,83 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
81,96
Економія: -5,33 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
84,49
Економія: -7,86 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (7)
83,50
Економія: -6,87 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (4)
81,39
Економія: -4,76 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (26)
84,44
Економія: -7,81 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (47)
84,22
Економія: -7,59 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (8)
81,50
Економія: -4,87 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (9)
83,43
Економія: -6,80 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (17)
82,49
Економія: -5,86 грн
76,63 грн