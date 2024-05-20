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Аква Солін Кидс спрей назальний 20 мл - Одеса (881480) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (8)
82,60
Економія: -5,97 грн
76,63 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (28)
81,92
Економія: -5,29 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (43)
82,73
Економія: -6,10 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
84,53
Економія: -7,90 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (12)
82,73
Економія: -6,10 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
83,85
Економія: -7,22 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (44)
83,91
Економія: -7,28 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (3)
83,10
Економія: -6,47 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (11)
81,99
Економія: -5,36 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (44)
82,75
Економія: -6,12 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (4)
82,74
Економія: -6,11 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (4)
84,02
Економія: -7,39 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (13)
81,84
Економія: -5,21 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (6)
84,26
Економія: -7,63 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (15)
81,46
Економія: -4,83 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (7)
83,08
Економія: -6,45 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (41)
83,05
Економія: -6,42 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (15)
81,47
Економія: -4,84 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (4)
82,02
Економія: -5,39 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (8)
82,89
Економія: -6,26 грн
76,63 грн