Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАква Солін КидсЦіни в аптеках

Аква Солін Кидс спрей назальний 20 мл - Львів (881480) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (9)
84,41
Економія: -7,78 грн
76,63 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
82,97
Економія: -6,34 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
82,66
Економія: -6,03 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (53)
83,55
Економія: -6,92 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (60)
82,10
Економія: -5,47 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
82,62
Економія: -5,99 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (17)
82,49
Економія: -5,86 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (11)
84,29
Економія: -7,66 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (11)
81,62
Економія: -4,99 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (5)
84,41
Економія: -7,78 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (25)
82,93
Економія: -6,30 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
83,85
Економія: -7,22 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (8)
83,84
Економія: -7,21 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (18)
82,77
Економія: -6,14 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (45)
81,38
Економія: -4,75 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (63)
84,32
Економія: -7,69 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (11)
82,40
Економія: -5,77 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (15)
81,65
Економія: -5,02 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (7)
81,75
Економія: -5,12 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (3)
83,38
Економія: -6,75 грн
76,63 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом