Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАква Солін КидсЦіни в аптеках

Аква Солін Кидс спрей назальний 20 мл - Київ (881480) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
84,41
Економія: -7,78 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
83,58
Економія: -6,95 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (5)
81,39
Економія: -4,76 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (7)
83,60
Економія: -6,97 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (4)
81,99
Економія: -5,36 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (5)
83,27
Економія: -6,64 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
82,39
Економія: -5,76 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (7)
83,00
Економія: -6,37 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
82,17
Економія: -5,54 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (4)
84,46
Економія: -7,83 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (7)
83,68
Економія: -7,05 грн
76,63 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (3)
82,01
Економія: -5,38 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (1)
83,87
Економія: -7,24 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (5)
83,44
Економія: -6,81 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (5)
84,35
Економія: -7,72 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (3)
83,31
Економія: -6,68 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (2)
81,93
Економія: -5,30 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (1)
81,42
Економія: -4,79 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (3)
81,95
Економія: -5,32 грн
76,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (4)
83,25
Економія: -6,62 грн
76,63 грн