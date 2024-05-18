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Аква Солін Кидс спрей назальний 20 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (881480) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
83,25
Економія: -6,62 грн
76,63 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
81,38
Економія: -4,75 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (54)
83,72
Економія: -7,09 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (7)
81,50
Економія: -4,87 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (70)
81,87
Економія: -5,24 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -6,87 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (17)
82,34
Економія: -5,71 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (6)
81,50
Економія: -4,87 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
82,73
Економія: -6,10 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (23)
82,91
Економія: -6,28 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (5)
84,20
Економія: -7,57 грн
76,63 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (2)
84,40
Економія: -7,77 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (4)
81,94
Економія: -5,31 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
84,47
Економія: -7,84 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (13)
81,70
Економія: -5,07 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (13)
82,06
Економія: -5,43 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
84,52
Економія: -7,89 грн
76,63 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
82,88
Економія: -6,25 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (8)
81,47
Економія: -4,84 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (11)
83,53
Економія: -6,90 грн
76,63 грн