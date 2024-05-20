Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Запоріжжя (97985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
В інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46