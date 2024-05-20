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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Запоріжжя (97985) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
332,99
Економія: -36,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
348,99
Економія: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
398,99
Економія: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
353,99
Економія: -57,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
332,99
Економія: -36,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
339,99
Економія: -43,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
338,99
Економія: -42,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
326,99
Економія: -30,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
347,99
Економія: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
323,99
Економія: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
334,99
Економія: -38,13 грн
296,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
347,99
Економія: -51,13 грн
296,86 грн