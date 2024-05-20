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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Одеса (97985) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
347,99
Економія: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
348,99
Економія: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
338,99
Економія: -42,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
331,99
Економія: -35,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
339,99
Економія: -43,13 грн
296,86 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
357,99
Економія: -61,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 1
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
352,99
Економія: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
387,99
Економія: -91,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
347,99
Економія: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
394,99
Економія: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: таблетки, що диспергуються (9)
323,99
Економія: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
331,99
Економія: -35,13 грн
296,86 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -29,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
329,99
Економія: -33,13 грн
296,86 грн