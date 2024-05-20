Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Одеса (97985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Аптека бам
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
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Одеса, вул. Космонавтів, 1
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
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Аптека бам
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 1
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К