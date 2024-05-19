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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Львів (97985) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
404,99
Економія: -108,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
394,99
Економія: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
353,99
Економія: -57,13 грн
296,86 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
343,99
Економія: -47,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Промислова, 50
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
Всього: упаковка (1)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Великий Любінь, вул. Львівська, 106-А
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-З
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
398,99
Економія: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (1)
357,99
Економія: -61,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -70,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
331,99
Економія: -35,13 грн
296,86 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
326,99
Економія: -30,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Львівська, 27-А
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
390,99
Економія: -94,13 грн
296,86 грн