Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Львів (97985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
В інших містах:
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Промислова, 50
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Великий Любінь, вул. Львівська, 106-А
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-З
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Ощад аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Львівська, 27-А
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А