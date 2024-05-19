Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Харків (97985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5