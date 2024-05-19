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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Харків (97985) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: таблетки, що диспергуються (9)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
394,99
Економія: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
366,99
Економія: -70,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
394,99
Економія: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
398,99
Економія: -102,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -37,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
332,99
Економія: -36,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
Всього: упаковка (1)
339,99
Економія: -43,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
375,99
Економія: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
348,99
Економія: -52,13 грн
296,86 грн