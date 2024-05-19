Бальзам для ніг при діабеті Happy feet бальзам 75 мл - Харків (880150) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б