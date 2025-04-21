Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
98,97
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
97,05
Економія при броні: -4,61 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
99,47
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ