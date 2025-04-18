Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
97,61
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
185.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
185.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.3 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.4 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
185.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ