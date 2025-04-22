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Аплікус (Aplicus)
Аплікус (Aplicus)
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Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
115,65
Економія при броні:
-21,75 грн
93,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
93,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
123.2 км
Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
91,41
грн
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