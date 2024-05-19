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Аплікус паста для зовнішнього застосування 90 г, №1 - Харків (875813) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
95,75
Економія: -8,21 грн
87,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
103,42
Економія: -15,05 грн
88,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -11,47 грн
88,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
104,62
Економія: -16,45 грн
88,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
104,21
Економія: -15,80 грн
88,41 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
104,10
Економія: -15,58 грн
88,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
95,70
Економія: -7,66 грн
88,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
98,02
Економія: -10,07 грн
87,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
98,49
Економія: -10,04 грн
88,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
97,60
Економія: -9,07 грн
88,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
101,09
Економія: -12,64 грн
88,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
99,57
Економія: -11,30 грн
88,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
98,81
Економія: -11,11 грн
87,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
104,38
Економія: -15,97 грн
88,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
96,44
Економія: -8,18 грн
88,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
98,18
Економія: -10,02 грн
88,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
94,81
Економія: -6,86 грн
87,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
100,70
Економія: -12,57 грн
88,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
99,23
Економія: -10,70 грн
88,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -14,72 грн
88,28 грн