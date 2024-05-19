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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ тм DR. FREI S7035 розмір XL, №1 - Харків (881867) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
413,96
Економія: -3,85 грн
410,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 299
Всього: упаковка (1)
410,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
412,19
Економія: -4,35 грн
407,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
410,32 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом