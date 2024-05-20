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Артроверон Актив капсули, №180 - Запоріжжя (879691) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
824,63
Економія: -26,73 грн
797,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
882,25
Економія: -40,25 грн
842,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
830,28
Економія: -25,28 грн
805,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
834,65
Економія: -40,65 грн
794,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
834,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
834,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (2)
828,29
Економія: -71,37 грн
756,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (4)
847,74
Економія: -43,74 грн
804,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
834,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Перспективна, 15
Всього: упаковка (1)
825,14
Економія: -39,14 грн
786,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
834,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 4
Всього: упаковка (1)
795,75
Економія: -23,85 грн
771,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
848,07
Економія: -49,47 грн
798,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
843,99
Економія: -103,47 грн
740,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
795,75
Економія: -23,85 грн
771,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
797,68
Економія: -25,78 грн
771,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
834,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
Всього: упаковка (1)
798,13 грн