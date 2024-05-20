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Skinormil тонік очищаючий лінія А флакон 200 мл - Запоріжжя (881542) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
432,00
Економія: -62,00 грн
370,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
505,44
Економія: -93,60 грн
411,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
506,11
Економія: -94,27 грн
411,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
504,77
Економія: -48,77 грн
456,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
454,00
Економія: -84,00 грн
370,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (2)
504,96
Економія: -51,36 грн
453,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
509,04
Економія: -53,04 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
498,43
Економія: -86,59 грн
411,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (2)
500,06
Економія: -27,26 грн
472,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
432,00
Економія: -62,00 грн
370,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
416,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
510,19
Економія: -79,63 грн
430,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
435,56 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
414,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
463,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
428,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
507,94
Економія: -96,10 грн
411,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
498,62
Економія: -92,83 грн
405,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
433,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
413,26 грн