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Артімар капсули, №120 - Запоріжжя (879690) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1114,99
Економія: -105,19 грн
1009,80 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1133,99
Економія: -124,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
1145,70
Економія: -55,80 грн
1089,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
Всього: упаковка (1)
1156,25
Економія: -131,27 грн
1024,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (2)
1088,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
1236,84
Економія: -112,24 грн
1124,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
1121,24
Економія: -96,61 грн
1024,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
1175,55
Економія: -60,65 грн
1114,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (2)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
Всього: упаковка (1)
1216,64
Економія: -125,26 грн
1091,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (2)
1138,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
1171,99
Економія: -162,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (3)
1154,20
Економія: -64,20 грн
1090,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (2)
1087,60
Економія: -32,60 грн
1055,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (4)
1090,24
Економія: -35,24 грн
1055,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн