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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt SticksЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Zink Direkt Sticks стік 3 г, №20 - Запоріжжя (879685) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
Всього: упаковка (2)
416,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (2)
419,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (2)
416,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
Всього: упаковка (2)
417,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: стік (10)
419,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 37-А
Всього: упаковка (1), стік (13)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1), стік (8)
421,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
417,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (2)
419,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
421,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (2)
421,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (2)
416,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Поштова, 53/2
Всього: упаковка (1), стік (2)
418,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (2)
417,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Соборності України, 1-А
Всього: упаковка (2)
418,80 грн