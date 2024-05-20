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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-КверцетЦіни в аптеках

L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (879404) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
403,69
Економія: -20,21 грн
383,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
404,95
Економія: -20,89 грн
384,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
407,49
Економія: -14,92 грн
392,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
414,19
Економія: -26,70 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
399,77
Економія: -12,28 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
401,04
Економія: -16,98 грн
384,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
405,51
Економія: -22,01 грн
383,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
413,31
Економія: -18,29 грн
395,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
411,16
Економія: -23,46 грн
387,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (2)
408,02
Економія: -13,00 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
415,28
Економія: -20,26 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
415,52
Економія: -20,50 грн
395,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
409,10
Економія: -21,40 грн
387,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
386,73
Економія: -19,81 грн
366,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
407,01
Економія: -19,31 грн
387,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
406,83
Економія: -22,96 грн
383,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
372,28
Економія: -23,64 грн
348,64 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
408,10
Економія: -24,04 грн
384,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
398,92
Економія: -14,86 грн
384,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (5)
413,14
Економія: -25,65 грн
387,49 грн