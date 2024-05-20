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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-КверцетЦіни в аптеках

L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Одеса (879404) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (6)
400,36
Економія: -17,57 грн
382,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
398,71
Економія: -15,85 грн
382,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
452,47
Економія: -19,53 грн
432,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
425,99
Економія: -41,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (3)
413,43
Економія: -18,41 грн
395,02 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (2)
376,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
413,13
Економія: -20,57 грн
392,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 57/2
Всього: упаковка (1)
410,13
Економія: -26,65 грн
383,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Патріотів, 10-А
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (4)
410,47
Економія: -15,45 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
411,37
Економія: -18,80 грн
392,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
416,98
Економія: -21,96 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (2)
411,69
Економія: -16,67 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (3)
414,02
Економія: -19,00 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (4)
408,38
Економія: -20,89 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (3)
412,37
Економія: -24,88 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
410,95
Економія: -14,05 грн
396,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (2)
400,31
Економія: -16,83 грн
383,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
399,15
Економія: -11,66 грн
387,49 грн