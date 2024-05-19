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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-КверцетЦіни в аптеках

L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Львів (879404) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (1)
409,49
Економія: -25,40 грн
384,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Будного Степана, 32-А
Всього: упаковка (1)
397,79
Економія: -13,70 грн
384,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
Всього: упаковка (3)
435,99
Економія: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (2)
409,71
Економія: -14,69 грн
395,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
Всього: упаковка (1)
402,29
Економія: -18,20 грн
384,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (2)
415,25
Економія: -20,23 грн
395,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
394,56
Економія: -18,82 грн
375,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любешів, вул. Незалежності, 14
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -77,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Шевченка, 69
Всього: упаковка (1)
435,99
Економія: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
414,34
Економія: -26,85 грн
387,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
Всього: упаковка (2)
386,99
Економія: -2,90 грн
384,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
365,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Келецька, 41
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -64,90 грн
384,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (5)
413,86
Економія: -18,84 грн
395,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
429,99
Економія: -45,90 грн
384,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
Всього: упаковка (1)
381,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 65
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
409,52
Економія: -14,50 грн
395,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (3)
410,54
Економія: -15,52 грн
395,02 грн