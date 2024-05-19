L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Харків (879404) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Китаєнка, 10
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
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Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
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Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Ощад аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14