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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-КверцетЦіни в аптеках

L-Кверцет рідина флакон 100 мл, №1 - Харків (879404) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
435,99
Економія: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
419,43
Економія: -24,41 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
407,21
Економія: -19,72 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (2)
400,70
Економія: -13,21 грн
387,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
413,48
Економія: -25,78 грн
387,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
412,17
Економія: -24,68 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
410,93
Економія: -23,44 грн
387,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
412,75
Економія: -25,26 грн
387,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
410,94
Економія: -15,92 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
402,76
Економія: -15,27 грн
387,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
398,86
Економія: -18,96 грн
379,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Всього: упаковка (2)
400,08
Економія: -16,60 грн
383,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (3)
437,99
Економія: -53,90 грн
384,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
403,11
Економія: -15,62 грн
387,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
446,99
Економія: -62,90 грн
384,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (1)
407,98
Економія: -24,50 грн
383,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
416,19
Економія: -21,17 грн
395,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (3)
399,77
Економія: -12,28 грн
387,49 грн