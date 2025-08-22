Київ
Про товар
Ціни
Комплект одягу та покриття операційне ангіографія-1 (Set of clothes and covering for surgical angiography-1)
Комплект одягу та покриття операційне ангіографія-1 (Set of clothes and covering for surgical angiography-1)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Чернігів, вул. Волковича, 25
495.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ МЕДИЧНОГО ТА ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО АНГІОГРАФІЯ-1 №1
ЛТИ ООО
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню