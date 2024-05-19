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Ivatherm Aquafil Hydra пінка очищувальна для чутливої шкіри обличчя 160 мл - Харків (879857) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
743,68 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
750,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
740,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
744,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
748,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
744,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
740,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
740,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
744,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
742,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
741,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
745,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
748,89 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
745,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
744,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
741,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
748,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
747,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
747,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
749,55 грн