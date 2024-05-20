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Артіфар капсули, №30 - Запоріжжя (879779) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
256,43
Економія: -20,68 грн
235,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
224,51
Економія: -10,51 грн
214,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
263,39
Економія: -32,24 грн
231,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
165,65
Економія: -8,05 грн
157,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
233,18
Економія: -13,18 грн
220,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
223,61
Економія: -14,00 грн
209,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
245,69
Економія: -14,45 грн
231,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
234,47
Економія: -7,47 грн
227,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
233,03
Економія: -12,13 грн
220,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
247,96
Економія: -16,16 грн
231,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
255,67
Економія: -19,92 грн
235,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
241,22
Економія: -15,32 грн
225,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
237,98
Економія: -14,08 грн
223,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
232,82
Економія: -11,02 грн
221,80 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
251,14
Економія: -15,39 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
241,07
Економія: -7,07 грн
234,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
255,22
Економія: -19,47 грн
235,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
241,38
Економія: -13,58 грн
227,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (8)
232,37
Економія: -8,57 грн
223,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -23,36 грн
230,63 грн