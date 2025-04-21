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Карсілібум форте (Kapsilibum forte)
Карсілібум форте (Kapsilibum forte)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
74,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
98.6 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
150,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
150,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
99.5 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
107.7 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
107.9 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 72
107.9 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.4 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
108.8 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
112.6 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
195.1 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
216.1 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
229.6 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
74,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.4 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
74,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
282.7 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
74,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Інзовська, 131-А
293.8 км
КарСілібум форте капсули №30
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
225,00
грн
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