Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняStrong (стронг) спрей для горлаЦіни в аптеках

Strong (стронг) спрей для горла флакон 20 мл, №1 - Запоріжжя (879624) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (3)
225,00 грн