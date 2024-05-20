Strong (стронг) спрей для горла флакон 20 мл, №1 - Запоріжжя (879624) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Аптека доброго дня
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
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Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
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Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
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Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
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Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
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Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Аптека доброго дня
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Героїв, 3
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Науки, 171
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, просп. Науки, 98
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В