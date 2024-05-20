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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Запоріжжя (872695) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1259,41
Економія: -199,75 грн
1059,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1172,60
Економія: -121,09 грн
1051,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1195,70
Економія: -124,66 грн
1071,04 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
1100,00
Економія: -76,00 грн
1024,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1), стік (6)
1233,72
Економія: -168,81 грн
1064,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: рідина (17)
1241,60
Економія: -184,32 грн
1057,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: рідина (10)
1245,49
Економія: -192,93 грн
1052,56 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
1187,88
Економія: -131,37 грн
1056,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
1213,34
Економія: -152,72 грн
1060,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1), стік (5)
1183,29
Економія: -122,67 грн
1060,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
1219,14
Економія: -153,78 грн
1065,36 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
1116,07
Економія: -71,71 грн
1044,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: рідина (12)
1184,41
Економія: -122,31 грн
1062,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
1160,82
Економія: -98,72 грн
1062,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
1239,47
Економія: -182,19 грн
1057,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), стік (6)
1207,15
Економія: -149,23 грн
1057,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
1214,16
Економія: -148,80 грн
1065,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
1275,00
Економія: -211,69 грн
1063,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: рідина (15)
1238,76
Економія: -181,48 грн
1057,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1146,20
Економія: -84,43 грн
1061,77 грн