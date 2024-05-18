Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Берегове, пл. Кошута, 3 Всього: упаковка (1) 138,72 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Буніна, 1 Всього: упаковка (1) 220,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Одеса, вул. Катерининська, 14 Всього: упаковка (2) 180,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, просп. Шевченка, 21 Всього: упаковка (1) 250,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Балківська, 28 Всього: упаковка (1) 180,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, просп. Адміральський, 1 Всього: упаковка (1) 220,00 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 20/4 Всього: упаковка (1) 250,00 грн