Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямByphasse засіб для сухого та пошкодженого волосся захиснийЦіни в аптеках

Byphasse засіб для сухого та пошкодженого волосся захисний 250 мл - Львів (875791) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 3
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
211,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
245,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
244,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
243,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
244,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (2)
243,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
Всього: упаковка (1)
245,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
260,96
Економія: -3,51 грн
257,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (1)
246,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
245,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
243,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
245,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (2)
245,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
245,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
246,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
244,92 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
245,47 грн