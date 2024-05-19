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Byphasse серветки для інтимної гігієни , №20 - Львів (875767) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
161,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
134,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
159,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
134,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
159,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
160,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
133,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
161,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
Всього: упаковка (1)
160,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
180,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
160,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
159,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (2)
180,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
160,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
160,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
133,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (1)
161,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (2)
159,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
161,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
160,28 грн