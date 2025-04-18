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Біфас смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон (Byphasse depilatory strips cold wax for face and delicate areas)
Біфас смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон (Byphasse depilatory strips cold wax for face and delicate areas)
Київ
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Доступно в 17 аптеках у Київ
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
205,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
201,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
198,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
223,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
5.1 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
203,39
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
200,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
5.9 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
6.2 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Западинська, 15
8.5 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,54
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
8.6 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
234,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
8.9 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
203,36
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
199,36
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
9.5 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
201,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
11.2 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
11.8 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,94
грн
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В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
12.1 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
20.3 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
199,36
грн
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