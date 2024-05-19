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Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон для чутливої шкіри, №20 - Львів (875773) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (2)
175,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 1
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
176,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
176,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (1)
171,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (2)
175,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
176,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
148,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (2)
177,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
171,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
Всього: упаковка (2)
176,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 119
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
176,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
171,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
155,47 грн