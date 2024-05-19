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Byphasse смужки для депіляції холодний віск для зони ніг та тіла для чутливої шкіри, №24 - Львів (875760) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
164,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
187,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
187,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (1)
181,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
164,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
155,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
164,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
145,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
181,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, шосе Нове, 52
Всього: упаковка (2)
155,46 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
186,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Толстого Льва, 94
Всього: упаковка (1)
181,37 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (2)
164,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Всього: упаковка (1)
181,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
169,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (1)
181,37 грн