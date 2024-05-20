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Byphasse молочко для тіла 500 мл живильне - Одеса (875779) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (2)
189,99 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
230,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
189,99 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
209,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
209,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
230,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
209,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
230,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (2)
209,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (2)
209,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (2)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
201,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (2)
201,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
210,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (2)
201,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
230,00 грн