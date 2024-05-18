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Byphasse міст зволожуючий 150 мл для сухої та чутливої шкіри - Харків (875769) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
245,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
221,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
244,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
244,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
244,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
244,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
245,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
245,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
245,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
246,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
246,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
245,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
248,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
249,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
243,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
246,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (2)
243,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
243,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
224,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (2)
243,88 грн